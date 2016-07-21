Piyasalarda darbe girişimiyle başlayan hareketlilik sürüyor. Dün S&P`nin açıklamasından önce 3.06 seviyesinde bulunan ve açıklamanın ardından akşam saatlerinde 3.09`u aşarak rekor kıran dolar/TL sabah saatlerinde 3.05`ten işlem görüyor.



Geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde yaşanan darbe girişiminin ardından piyasalarda başlayan hareketlilik peş peşe gelen açıklamalarla sürüyor. Dün piyasaların kapanmasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından 3.08'e tırmanarak rekor kıran ve 3 ay süreyle OHAL ilan edilmesi ile rekor tazeleyen kur sabah saatlerinde 3.05'ten işlem görüyor.







S&P'nin kararından önce kur 3.06 seviyesinde bulunuyordu.