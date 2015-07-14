Başbakan Davutoğlu`nun MHP lideri Bahçeli`yle yaptığı koalisyon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamaların ardından borsada ibre tersine döndü. Dolar ise tırmanıyor.



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yaptığı koalisyon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalar piyasalarda yankı buldu. Açıklama öncesinde artıda olan borsada ibre eksiye dönerken, 2.62'ye gerileyen dolar ise tekrar tırmanışa geçti.



Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin koalisyon görüşmelerindeki yaklaşımına ilişkin, "7 Haziran'dan itibaren birçok vesileyle gündeme getirdiği şekliyle hükümet ortaklığında bulunmama tarzında bir yaklaşım içinde olduklarını bir kez daha teyiden ifade ettiler" dedi.