ABD seçimleri yaklaşırken dolar/TL rekorunu saf dışı bıraktı ve yeni zirvesi olan 3.1316`yı gördü.



Piyasalar ABD seçimlerinin etkisiyle dalgalanırken, dolar/TL rekorunu saf dışı bıraktı ve yeni zirvesi olan 3.1316'yı gördü.







Kur güne tırmanışla başlarken şu dakikalarda 3.13'ün üzerinde 3.1311 seviyesinde seyrediyor.







Euro/TL ise 3.47'den işlemde.