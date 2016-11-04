DOLARDA TARİHİ ZİRVE!
ABD seçimleri yaklaşırken dolar/TL rekorunu saf dışı bıraktı ve yeni zirvesi olan 3.1316`yı gördü.
Piyasalar ABD seçimlerinin etkisiyle dalgalanırken, dolar/TL rekorunu saf dışı bıraktı ve yeni zirvesi olan 3.1316'yı gördü.
Kur güne tırmanışla başlarken şu dakikalarda 3.13'ün üzerinde 3.1311 seviyesinde seyrediyor.
Euro/TL ise 3.47'den işlemde.
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