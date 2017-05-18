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dolarda tansiyon yükseldi

DOLARDA TANSİYON YÜKSELDİ

ABD'de giderek artan siyasi belirsizliklerin global risk iştahını azaltmasıyla dolar/TL 3.60 seviyesinin üzerine çıktı.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 09:43
Puan Ver : Dolarda Tansiyon Yükseldi(5/10)5


ABD'de giderek artan siyasi belirsizlikler piyasaları sarsarken, dolardaki küresel değer kaybına rağmen azalan risk iştahına paralel olarak dolar/TL yükseliyor.



Dün akşam saatlerinde 3.5590/3.5610 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde 3.6040'a kadar yükseldikten sonra saat 09:02 itibariyle 3.5961/3.6000 seviyesinde.



Dün akşam 3.7609/3.7627 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8015/3.8060, 3.9627/3.9651 seviyesindeki euro/TL ise 4.0070/4.0118 seviyesinde.



Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde bir değer kaybı gözlenirken, piyasalar ABD'deki gelişmeleri ve risk iştahının seyrini izleyecek.



 



kaynak:dünya








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