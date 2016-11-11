Eski Futbolcular İçin Fetö İddianamesi Kabul Edildi
Fb Taraftarı Trabzonspor Deplasmanına Alınmayacak
İrem Derici'nin Zayıf Hali Takipçilerini Korkuttu
Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme

dolarda tansiyon yüksek: 3.27'nin üzerini gördü

DOLARDA TANSİYON YÜKSEK: 3.27'NİN ÜZERİNİ GÖRDÜ

ABD'de başkanlığa sürpriz şekilde Trump'ın seçilmesiyle küresel satış baskısı sürüyor. Güne 3.25 seviyesinde başlayan dolar/TL, ilerleyen saatlerde 3.27 seviyesinin üzerini gördü.

Tarih : 11 Kasım 2016, 13:29
Puan Ver : Dolarda Tansiyon Yüksek: 3.27'nin Üzerini Gördü(5/10)6


ABD başkanlık seçimlerini tahminlerin aksine sürpriz bir şekilde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasıyla gelişmekte olan para birimleri genelindeki görülen değer kayıpları devam ediyor.Trump'ın seçimleri kazanması ile birlikte illikit işlemlerde ilk tepki olarak yeni zirve olan 3.30'u test eden dolar/TL dün günü 3.2450 civarında tamamlamıştı.



Dolar/TL bu sabah 3.2500 seviyesinde güne başlarken ilerleyen saatlerde 3.27 seviyesinin üzerine çıkarak en yüksek 3.2734 seviyesini gördü. Kur, bankalararası piyasalarda saat 12.26 itibari ile 3.2640 seviyesinden işlem gördü.



Dün akşam saatlerinde 3.39 civarında olan sepet bazında TL, bu sabah aynı saatte 3.3936/3.3980, 3.53 civarındaki euro/TL ise 3.5412/3.5454 seviyesinden işlem görüyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Dolarda  Tansiyon  Yüksek  327  Nin  Üzerini  Gördü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER