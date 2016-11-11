

ABD başkanlık seçimlerini tahminlerin aksine sürpriz bir şekilde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasıyla gelişmekte olan para birimleri genelindeki görülen değer kayıpları devam ediyor.Trump'ın seçimleri kazanması ile birlikte illikit işlemlerde ilk tepki olarak yeni zirve olan 3.30'u test eden dolar/TL dün günü 3.2450 civarında tamamlamıştı.







Dolar/TL bu sabah 3.2500 seviyesinde güne başlarken ilerleyen saatlerde 3.27 seviyesinin üzerine çıkarak en yüksek 3.2734 seviyesini gördü. Kur, bankalararası piyasalarda saat 12.26 itibari ile 3.2640 seviyesinden işlem gördü.







Dün akşam saatlerinde 3.39 civarında olan sepet bazında TL, bu sabah aynı saatte 3.3936/3.3980, 3.53 civarındaki euro/TL ise 3.5412/3.5454 seviyesinden işlem görüyor.







kaynak:hürriyet