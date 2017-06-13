Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

dolarda son durum

DOLARDA SON DURUM

Serbest piyasada dolar 3.51 liradan, euro ise 3,93 liradan güne başladı. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 2.22'yi gördü

Tarih : 13 Haziran 2017, 09:49
Puan Ver : Dolarda Son Durum(9/10)11


İstanbul Kapalıçarşı'da 3.5280 liradan alınan dolar 3.5080 liradan, 3.9280 liradan alınan euro ise 3.93 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3.5220 liradan, euro ise 3.9450 liradan satıldı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dolarda  Son  Durum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER