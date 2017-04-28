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dolarda son durum

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL, dün 3,5550 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında bugün 3,5640 seviyelerinde yatay seyrediyor.

Tarih : 28 Nisan 2017, 12:00
Puan Ver : Dolarda Son Durum(5/10)6


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) önceki günkü faz kararının ardından dolar/TL'de başlayan gerileme dün de devam ettiği ve 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye kadar indi.



Türk lirası, dün Meksika pesosundan sonra dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu ve dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 3,5610'dan kapandı.



Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3,5640'tan alıcı bulurken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 3,8850'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazanarak 4,6110'dan dan işlem görüyor.



 



kaynak:habertürk








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