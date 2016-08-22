Dolar/TL'de Fitch, Fed ve güvenlik endişelerinin baskısı görülüyor; PPK ve Fed Başkanı Yellen'ın konuşması izlenecek. Dolar, 2,95 seviyesinin altında işlem görüyor.



Dolar/TL'de Fitch, Fed ve güvenlik endişelerinin baskısı görülüyor; PPK ve Fed Başkanı Yellen'ın konuşması izlenecek. Dolar, 2,95 seviyesinin altında işlem görüyor.







Dolar/TL'de Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çekmesi, Fed yetkililerinin ABD ekonomisinin güçlü olduğuna dair değerlendirmeleri ile dolarda global değerlenme ve yurtiçinde güvenlik endişelerinin baskısı hissedilirken, piyasalar yarınki PPK toplantısı ile Fed Başkanı Janet Yellen'ın Cuma günkü Jackson Hole konuşmasını bekliyor.