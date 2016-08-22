O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

dolarda son durum

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL'de Fitch, Fed ve güvenlik endişelerinin baskısı görülüyor; PPK ve Fed Başkanı Yellen'ın konuşması izlenecek. Dolar, 2,95 seviyesinin altında işlem görüyor.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 11:28
Puan Ver : Dolarda Son Durum(0/10)


Dolar/TL'de Fitch, Fed ve güvenlik endişelerinin baskısı görülüyor; PPK ve Fed Başkanı Yellen'ın konuşması izlenecek. Dolar, 2,95 seviyesinin altında işlem görüyor.



Dolar/TL'de Fitch'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife çekmesi, Fed yetkililerinin ABD ekonomisinin güçlü olduğuna dair değerlendirmeleri ile dolarda global değerlenme ve yurtiçinde güvenlik endişelerinin baskısı hissedilirken, piyasalar yarınki PPK toplantısı ile Fed Başkanı Janet Yellen'ın Cuma günkü Jackson Hole konuşmasını bekliyor.








Etiketler: Dolarda  Son  Durum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER