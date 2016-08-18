

Dün saat 17.01'de 2.9321/2.9327 seviyesinde olan dolar/TL tutanaklar sonrası 15 Temmuz'dan beri en düşük olan 2.9140'a kadar geriledikten sonra bu sabah saat 0840'ta 2.9153/2.9170 seviyesinde işlem görüyor.







Hafta boyunca Fed beklentileri ile dalgalanan dolar/TL, Fed'in bu yıl faiz artırımına gitmeyeceği ve küresel merkez bankalarının parasal genişlemeye devam edeceği beklentileri ile petrol fiyatlarındaki yükselişle Salı günü 2.92'nin altını test etmiş; Fed başkanları Bullard ve Lockhart'ın faizlerin yakın zamanda artırılabileceğine yönelik açıklamaları sonrası 2.94 seviyesine yükselmişti.