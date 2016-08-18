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dolarda son durum

DOLARDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan son faiz toplantısı tutanaklarının faiz artırmada aceleci olmayacaklarına işaret etmesiyle global risk iştahındaki artışa paralel olarak dolar/TL 2.92'nin altında darbe girişimi sonrası en düşük seviyeye gerilerken, dış gelişmeler izlenmeye devam edil

Tarih : 18 Ağustos 2016, 11:43
Puan Ver : Dolarda Son Durum(0/10)


Dün saat 17.01'de 2.9321/2.9327 seviyesinde olan dolar/TL tutanaklar sonrası 15 Temmuz'dan beri en düşük olan 2.9140'a kadar geriledikten sonra bu sabah saat 0840'ta 2.9153/2.9170 seviyesinde işlem görüyor.



Hafta boyunca Fed beklentileri ile dalgalanan dolar/TL, Fed'in bu yıl faiz artırımına gitmeyeceği ve küresel merkez bankalarının parasal genişlemeye devam edeceği beklentileri ile petrol fiyatlarındaki yükselişle Salı günü 2.92'nin altını test etmiş; Fed başkanları Bullard ve Lockhart'ın faizlerin yakın zamanda artırılabileceğine yönelik açıklamaları sonrası 2.94 seviyesine yükselmişti.








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