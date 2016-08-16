ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımına gitmeyeceği ve küresel merkez bankalarının parasal genişlemeye devam edeceği beklentileri ile petrol fiyatlarındaki yükselişle gelişmekte olan piyasalarda iyimserliğe paralel dolar/TL de aşağı yönlü bir seyir izliyor.