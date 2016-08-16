DOLARDA SON DURUM /(DOLAR NE KADAR OLDU?)
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımına gitmeyeceği ve küresel merkez bankalarının parasal genişlemeye devam edeceği beklentileri ile petrol fiyatlarındaki yükselişle gelişmekte olan piyasalarda iyimserliğe paralel dolar/TL de aşağı yönlü bir seyir izliyor.
Dün saat 16.55'te 2.9468/29.9476 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 0859'da 2.9360/2.9370 seviyesindeydi.
Dün aynı saatte 3.1225/3.1235 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1141/3.1150, 3.2976/3.2989 seviyesindeki euro/TL ise 3.2926/3.2941 seviyesinde bulunuyor.
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