

Dolar/TL, ABD'de başkanlığa Trump'ın seçilmesiyle yarattığı volatilite'nin ardından bugün sakin seyir öngörülüyor. Kur güne 3.20 seviyesinden başlarken saat 10.58 itibari ile bankalararası piyasada 3.1975 seviyesinden işlem gördü.







ABD başkanlık seçimlerini tahminlerin aksine sürpriz bir şekilde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasıyla küresel piyasalara paralel TL'de dün görülen iki yönlü sert volatilitenin ardından dolar/TL'de bugün daha sakin bir seyir bekleniyor.







Trump'ın seçimleri kazanması ile birlikte dün illikit işlemlerde ilk tepki olarak yeni zirve olan 3.30'u test eden dolar/TL işlemlerin hacim kazanması sonrası günü 3.2050 civarında tamamladı. Kur, 10.58 itibari ile bankalararası piyasada 3.1975 seviyesinden işlem gördü.











kaynak:hürriyet