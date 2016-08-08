Geçen hafta 3 civarında sert dalgalı bir seyir izleyen ve gelişmekte olan para birimlerinden negatif ayrışan dolar/TL, Moody's'ten Cuma günü bir kredi notu indirimi gelmemesiyle birlikte yönünü aşağı çevirdi.



Cuma günü 3.02'nin hemen altında işlem gören dolar/TL sabah güne saat 08.50'de 3.9855/3.9870 seviyesinde başladı. Cuma günü akşam saatlerinde 3.18 civarında işlem gören sepet bazında TL aynı saatte 3.1485/3.1502, 3.34 civarında olan euro/TL ise 3.3112/3.3133 seviyesinde bulunuyor.







Dolar/TL, darbe girişimi sonrası 3.0970 ile tarihi zirveyi görürken, 15 Temmuz Cuma günü darbe girişimi öncesi kapanış seviyesine göre TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.7'ye ulaşmıştı. Şu anda ise bu kayıp yüzde 3 civarında seyrediyor.