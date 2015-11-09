

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın 10 yıl aradan sonra ilk faiz artışını Aralık ayında yapılabileceğine ilişkin tahminlerin kuvvetlenmesiyle birlikte 2.91'in hemen üzerinde güne başladı.







ABD Merkez Bankası Fed'den gelecek faiz artırımının doların daha da yükselmesine neden olacağı bütün analistlerin ortak kanısı.







Türk Lirası'nın bu durumdan nasıl etkileneceği ise akıllardaki en büyük sorulardan biri olarak dikkat çekiyor.







Analistler, Fed'den gelecek faiz artırımının aslında oldukça küçük oranlarda olacağını ancak özelikle algıda bir bozukluk olmasından ötürü, Türkiye gibi ‘kafası karışık piyasaları' derinden etkileyebileceğini söyledi.







Bazıları ise Türkiye'de reform yanlısı bir hükümet olması durumunda, Türk Lirası'nın dolar karşısında dengesini koruyacağına işaret etti.