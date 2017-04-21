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dolarda hızlı düşüş sürüyor

DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Dolar, Türk lirası karşısındaki hızlı düşüşünü sürdürerek 3,6270 seviyesine kadar geriledi.

Tarih : 21 Nisan 2017, 15:16
Puan Ver : Dolarda Hızlı Düşüş Sürüyor(9/10)9


Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel olarak dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken, TL karşısındaki düşüşü yüzde 1'i aştı.



Güne düşüşle başlayan dolar/TL, yüzde 1,2 azalışla 3,6270'e kadar gerilemesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri alsa da saat 15.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybıyla 3,6350 seviyelerinde dengelendi.



Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 düşüşle 3,9100, sterlin/TL de yüzde 0,8 gerileyerek 4,6590'dan işlem görüyor.



Analistler, özellikle ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla yatırımcıların risk iştahının yükseldiğini belirterek, buna bağlı olarak da dolar talebinin azaldığını ifade etti.



 



kaynak:ahaber








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