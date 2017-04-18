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dolarda hareketli saatler, işte son durum

DOLARDA HAREKETLİ SAATLER, İŞTE SON DURUM

Dün akşam saatlerinde hızlı bir hareketle 3.70 TL seviyesinin üzerine çıkan dolar bu sabah 3.71 TL'den açıldı, sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

Tarih : 18 Nisan 2017, 09:34
Puan Ver : Dolarda Hareketli Saatler, İşte Son Durum(5/10)5


Referandumun resmi olmayan sonuçlarının erken seçim ihtimalini ortadan kaldırmasının ardından dün ilk etapta gerileyen dolar/TL günün kalanında yukarı yönlü dalgalanırken, kurda akşam saatlerinde yükseliş hızlandı.



Dün saat 18.40'ta 3.6640 TL seviyesinde olan dolar/TL akşam saatlerinde 3.7150 seviyesine kadar yükseldi.



Dolar/TL bu sabah ise güne 3.71 TL seviyesinde başlamasının ardından 3.6950 TL seviyelerinde dengelendi.



 



kaynak:habertürk








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