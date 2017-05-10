Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

dolarda hareketli saatler!

DOLARDA HAREKETLİ SAATLER!

Dolarda hareketli saatler yaşanıyor. Dün akşam saatlerinde 3.62 TL'nin üzerine kadar tırmanan dolar bugün sabah açılışta 3.61-3.62 TL aralığında seyrediyor

Tarih : 10 Mayıs 2017, 10:52
Puan Ver : Dolarda Hareketli Saatler!(10/10)12


Dolarda global olarak yaşanan güçlenme içeriye de yansımış ve dolar kuru piyasa kapanışında 3.59 TL'ye yükselmişti. Ancak Türk Lirası, ABD Başkanı Donald Trump'ın, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye silah verilmesi talimatını verdiği açıklamasının ardından yurtdışı işlemlerde 3.62 TL'nin üzerine kadar tırmandı.



Bugün ise dolarda ilk işlemler 3.62 TL'nin üzerinde gerçekleşmesine karşın daha sonra 3.61 TL seviyelerine indi. Dolar saat 09.00 itibariyle 3.6164 TL'den işlem gördü.



Yurtiçinde bugün piyasaları etkileyecek veri akışı bulunmuyor, ABD'de akşam saatlerinde Fed yetkililerinden Eric Rosengren ve Neel Kashkari'nin konuşmaları izlenecek.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dolarda  Hareketli  Saatler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER