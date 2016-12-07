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dolarda gözler yarınki kritik toplantıda

DOLARDA GÖZLER YARINKİ KRİTİK TOPLANTIDA

TL'de dün başlayan değer kazancı bugün de devam ederken dolar/TL güne 3.45 seviyesinden başladı. Piyasalar yarınki EKK kararlarını takip edecek.

Tarih : 07 Aralık 2016, 10:24
Puan Ver : Dolarda Gözler Yarınki Kritik Toplantıda(9/10)6


Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dün en iyi performansı göstererek gerileyen dolar/TL bu sabah 3.45 civarında işlem görürken, piyasalar yarın açıklanması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı kararları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısını bekliyor.



Dün saat 17.08'de 3.4635/3.4645 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.4500/3.4524 seviyesinden başladı. Kur, saat 09.13 itibari ile bankalararası piyasada 3.4490 seviyesinden işlem gördü.



EKK TOPLANTI SONUÇLARI TAKİP EDİLECEK



Diğer taraftan siyasilerin "TL'ye dön" çağrısının etkisi piyasalarda yakından izleniyor.



EKK geçen hafta Cuma günkü toplantısında bankacılık, reel sektör ve iş piyasasına dönük bazı tedbirler almayı kararlaştırılırken, tedbirlerin Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, dünkü açıklamasında kararların reel sektör, istihdam, bankacılık ve finans ile dış finansman boyutunu ilgilendirdiğini, kararların arasında kısa ve orta vadeli düzenlemeler bulunduğunu ve kısa vadede hayata geçeceklerini söyledi.



Yurtdışı piyasalardaki hareketlerin yanı sıra yurtiçinde son dönemde yüksek faiz karşıtı açıklamalar, başkanlık sistemine yönelik gelişmeler, güvenlik endişeleri gibi unsurlar TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına neden olmuş ve kur Cuma günü 3.60 ile tarihi zirvesini görmüştü.



TL'deki sert değer kaybını durdurmak üzere ise hükümet harekete geçti.



 



kaynak:hürriyet








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