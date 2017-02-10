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dolarda düşüş tam gaz!

DOLARDA DÜŞÜŞ TAM GAZ!

Dolar yeni günde 3,6840 liradan, euro ise 3,9260 liradan işlem görüyor.

Tarih : 10 Şubat 2017, 10:37
Puan Ver : Dolarda Düşüş Tam Gaz!(8/10)8


Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu seyir ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın dünkü açıklamalarının para politikasında  sıkı duruşun uzun süre devam edeceği algısı oluşturmasıyla dün 3.68 TL'nin altını test eden dolar, güne 3.6840 TL seviyelerinden başladı. Euro ise günün ilk dakikalarında 3.92 TL'den işlem gördü.



 



kaynak:habertürk






Etiketler: Dolarda  Düşüş  Tam  Gaz    haber

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