

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu seyir ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın dünkü açıklamalarının para politikasında sıkı duruşun uzun süre devam edeceği algısı oluşturmasıyla dün 3.68 TL'nin altını test eden dolar, güne 3.6840 TL seviyelerinden başladı. Euro ise günün ilk dakikalarında 3.92 TL'den işlem gördü.







kaynak:habertürk