

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performansı gösteren para birimi olarak haftaya başlayan Türk lirası (TL), yaklaşık yüzde 0,3 değer kazandı.







Cuma günü 3,5787 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kaybıyla 3,5441'den tamamladı.







Düşüşünü yeni haftaya da taşıyan dolar/TL, 3,5284'e kadar gerilemesinin ardından saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 3,5350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,42 düşüşle 3,8820'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 4,5810'dan işlem görüyor.







Avro/dolar paritesi, Fransa'da dün gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimini Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un kazanmasından pozitif etkilenerek 9 Kasım'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1,1024 seviyelerine kadar yükseldi. Analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,10'un üzerinde tutunamayan parite şu dakikalarda yatay seyirle 1,0990'dan işlem görüyor.







kaynak:ahaber