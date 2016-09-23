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dolarda düşüş sürüyor

DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutması ve artırımlara yavaş devam edeceği beklentisinin global olarak yarattığı iyimserlikle kur ve faiz gerilerken, piyasaların veri yoğun haftanın son işlem gününde nispeten sakin seyretmesi bekleniyor.

Tarih : 23 Eylül 2016, 11:44
Puan Ver : Dolarda Düşüş Sürüyor(0/10)


Haftaya 2.9760 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faizleri sabit tutmasına karşın para politikasında değişikliğe gitmesi adından dolardaki güçlenmeye paralel 2.9880'e kadar çıkarak bu haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Moody's ve Fed açıklamalarının olumlu etkisiyle dolar/TL  dün iki haftanın en düşüğü olan 2.9380'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 0900'da 2.9445/2.9458 seviyesinde.



Dün aynı saatte 3.1235/3.1246 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1212/3.1225, 3.3068/3.3084 seviyesinde olan euro/TL ise 3.2977/3.2991 seviyesinde bulunuyor.








Etiketler: Dolarda  Düşüş  Sürüyor    haber

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