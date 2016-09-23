

Haftaya 2.9760 seviyelerinden başlayan dolar/TL, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faizleri sabit tutmasına karşın para politikasında değişikliğe gitmesi adından dolardaki güçlenmeye paralel 2.9880'e kadar çıkarak bu haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Moody's ve Fed açıklamalarının olumlu etkisiyle dolar/TL dün iki haftanın en düşüğü olan 2.9380'e kadar geriledikten sonra bu sabah saat 0900'da 2.9445/2.9458 seviyesinde.







Dün aynı saatte 3.1235/3.1246 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.1212/3.1225, 3.3068/3.3084 seviyesinde olan euro/TL ise 3.2977/3.2991 seviyesinde bulunuyor.