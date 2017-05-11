Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

dolarda düşüş etkili

DOLARDA DÜŞÜŞ ETKİLİ

Türkiye'nin ABD'ye YPG konusundaki ilk tepkilerinin ardından dolar/TL'de gevşeme yaşanıyor.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:21
Puan Ver : Dolarda Düşüş Etkili(10/10)8



Dün görülen 3.62'li seviyelerin ardından gerileyen dolar/TL, bu sabah 3.57 seviyelerine geriledi. Günün ilk saatlik diliminde en düşük 3.5698 seviyesini test eden kur, saat 09:50 itibariyle 3.5705 seviyesinde yer aldı.



ABD'nin YPG'ye silah yardımına onay vermesine yönelik dün yaşanan ilk satış baskısı Türkiye'nin tepkilerinin ardından sakinlerken, dolar/TL'de bugün küresel piyasalar izleniyor. Bankacılar Türkiye'nin ABD'ye sert olarak nitelendirilebilecek ve ilişkilere kalıcı hasar verebilecek bir tepki göstermediğini bunun da piyasalardaki satış baskısının azalmasında etkili olduğunu, önümüzdeki hafta Erdoğan-Trump görüşmesinin öneminin arttığını belirttiler.



 



kaynak:dünya









Etiketler: Dolarda  Düşüş  Etkili    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER