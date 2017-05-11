

Dün görülen 3.62'li seviyelerin ardından gerileyen dolar/TL, bu sabah 3.57 seviyelerine geriledi. Günün ilk saatlik diliminde en düşük 3.5698 seviyesini test eden kur, saat 09:50 itibariyle 3.5705 seviyesinde yer aldı.



ABD'nin YPG'ye silah yardımına onay vermesine yönelik dün yaşanan ilk satış baskısı Türkiye'nin tepkilerinin ardından sakinlerken, dolar/TL'de bugün küresel piyasalar izleniyor. Bankacılar Türkiye'nin ABD'ye sert olarak nitelendirilebilecek ve ilişkilere kalıcı hasar verebilecek bir tepki göstermediğini bunun da piyasalardaki satış baskısının azalmasında etkili olduğunu, önümüzdeki hafta Erdoğan-Trump görüşmesinin öneminin arttığını belirttiler.







kaynak:dünya