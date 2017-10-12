Dolar kurunda dün sabah saatlerinin ardından başlayan düşüş eğilimi bugün de devam ediyor. Dolar bu sabah ilk işlemlerde 3,64 TL seviyesine inerek vize krizi öncesi seviyesine yaklaştı.

ABD ile yaşanan vize krizinin ardından pazar gecesi 3.80 TL'nin üzerini gören dolar, kriz öncesi seviyelere yaklaşıyor. Dün sabah ABD tarafından gelen ve vize kararının arkasında büyükelçilik ile beraber ABD yönetiminin de olduğu yönündeki haberlerle 3.70 TL'nin üzerine çıkan dolar kuru, daha sonra düşüşe geçmişti.

BÜYÜKELÇİNİN AÇIKLAMASI DOLARI GERİLETTİ

ABD Büyükelçisi Bass'ın 'vize krizini bir an önce geride bırakmayı umuyoruz' yönündeki sözlerinin krizin çözüleceği yönünde bir algı yaratması ile dolar kuru 3.66 TL seviyelerine kadar geriledi.

DOLAR 3.64 TL'NİN ALTINA İNDİ

Dolar dün serbest piyasada günü 3.6675 TL'den tamamlarken, bugün düşüş yönündeki eğilimin sürdüğü görülüyor. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin açıklanan toplantı tutanaklarında her ne kadar Aralık ayına yönelik bir faiz artırım beklentisi kuvvetli bir şekilde devam etse de bazı üyelerin faiz kararından önce enflasyonun görülmesi gerektiğine yönelik sözleri piyasada iyimser bir hava yarattı.

VİZE KRİZİ ÖNCESİ SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Öte yandan sabah saatlerinde gelen ve ABD'den bir heyetin vize krizinin çözümü için Türkiye'ye geleceği yönündeki haberler de içerideki iyimser havayı besliyor.

Dolar sabah ilk işlemlerde 3.64 TL'nin altına kadar sarktı. Saat 08.05 itibariyle de 3.6395 TL seviyesinden el değiştirdi. Aynı saatlarde euro ise 4.3250 TL seviyesine kadar geri çekildi. saat 09.00 itibariyle ise dolar 3.6450 TL, euro 4.3325 TL oldu.

Dolar vize krizi öncesindeki cuma gününü 3.62 TL seviyesinden tamamlamıştı.

Kaynak: haberinburada