DOLARDA 3 TL GEL GİTİ!
Çin`in attığı adımlarla düşen dolar ABD verisinin ardından 3`ün üzerini gördü. 3`ün üzerinde saniyelik tutunan dolar tekrar düşüşe geçti ve 2.98`e gevşedi. Ancak dolar tekrar 3`ün üzerine tırmandı.
Çin'in borsalarının sert düşüşlerde otomatik kapayan sistemi devre dışı bırakması ve yuanın değer kazanmasına neden olan bir işlem bandı belirlemesinin global risk iştahına olumlu yansıması ardından düşen dolar yeniden yükseldi.
ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM ŞAŞIRTTI!
Dolar/TL ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'ün üzerini gördü ancak tırmanış saniyelik sürdü. Saat 15.30'da 3,0130 olan dolar tekrar 'U' dönüşü yaptı. Ancak 2.9836'ya kadar gevşeyen dolar tekrar tekrar tırmanışa geçti ve 3'ün üzerine çıktı.
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