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DOLARA TRUMP ATEŞİ DÜŞTÜ!


DOLARA TRUMP ATEŞİ DÜŞTÜ!
Tarih : 01 Mart 2017, 10:28
Puan Ver : Dolara Trump Ateşi Düştü!(8/10)10


Dün kapanış saatlerinde 3.61 - 3.62 lira aralığında hareket eden dolar, Donald Trump'ın konuşmasının ardından yeniden değer kazandı. Peki dolar ne kadar oldu? İşte dolar fiyatları!



ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra Kongre'de yaptığı konuşmasında, Amerikan şirketlerinin ülke dışında yatırım yapmalarını zorlaştıracak kararlar alacaklarına değinen Trump, yakında şirketlere ve orta sınıfa yönelik vergi affını açıklayacaklarını belirtti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dolara  Trump  Ateşi  Düştü    haber

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