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dolar zayıf seyrini sürdürüyor

DOLAR ZAYIF SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dün son 5,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, bugün uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 3.5212'den seyrediyor.

Tarih : 06 Haziran 2017, 10:37
Puan Ver : Dolar Zayıf Seyrini Sürdürüyor(9/10)6


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Haziran'dan sonra seri faiz artırım ihtimalini neredeyse ortadan kaldıran gelişmelerle dolar zayıf seyrini sürdürürken dolar/TL de 3.50'nin hemen üzerindeki seyretmeye devam ediyor.



Dolar/TL dün en son 19 Aralık'ta gördüğü 3.50'nin altını test ettikten sonra günü 3.53 civarında tamamlamıştı.



Dolar/TL bugün sabah ilk işlemlerde 3.5235/3.5254 seviyesinden işlem gördü. Sepet bazında TL aynı saatte 3.7475/3.7497, euro/TL ise 3.9715/3.9734 seviyesinde.



Dolar endeksi Kongre'de Perşembe günü ABD'li siyasetçilerin sorularını yanıtlayacak olan FBI eski direktörü James Comey'in açıklamaları öncesi yedi ayın en düşük seviyesini gördü. Endeks yüzde 0.2 düşüşle 96.623 düzeyinde bulunuyor.



 



kaynak:dünya








Etiketler: Dolar  Zayıf  Seyrini  Sürdürüyor    haber

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