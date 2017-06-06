DOLAR ZAYIF SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR
Dün son 5,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, bugün uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde 3.5212'den seyrediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Haziran'dan sonra seri faiz artırım ihtimalini neredeyse ortadan kaldıran gelişmelerle dolar zayıf seyrini sürdürürken dolar/TL de 3.50'nin hemen üzerindeki seyretmeye devam ediyor.
Dolar/TL dün en son 19 Aralık'ta gördüğü 3.50'nin altını test ettikten sonra günü 3.53 civarında tamamlamıştı.
Dolar/TL bugün sabah ilk işlemlerde 3.5235/3.5254 seviyesinden işlem gördü. Sepet bazında TL aynı saatte 3.7475/3.7497, euro/TL ise 3.9715/3.9734 seviyesinde.
Dolar endeksi Kongre'de Perşembe günü ABD'li siyasetçilerin sorularını yanıtlayacak olan FBI eski direktörü James Comey'in açıklamaları öncesi yedi ayın en düşük seviyesini gördü. Endeks yüzde 0.2 düşüşle 96.623 düzeyinde bulunuyor.
kaynak:dünya
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar