Yunanistan ve yabancı kreditör arasındaki görüşmelerin hafta sonu sonuçsuz kalması ardından global risk iştahındaki bozulmaya paralel dolar/TL bu sabah 2.70'in üzerinde. Atina borsasının 7 Temmuz'a kadar kapalı olacağı yönünde söylentiler var.



Cuma günü saat 1752'de 2.6657/2.6670 seviyesinde olan dolar/TL, Asya piyasasında 2.7131'e kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 08.51'de 2.7040/2.7050 seviyesinden işlem görüyor.



Cuma günü aynı saatte 2.8198/2.8221 seviyesinde olan sepet bazında TL ise bu sabah 2.8372/2.8395 seviyesinde.