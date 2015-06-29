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dolar yunanistan etkisiyle 2.70'in üzerinde

DOLAR YUNANİSTAN ETKİSİYLE 2.70'İN ÜZERİNDE

Yunanistan ve yabancı kreditör arasındaki görüşmelerin hafta sonu sonuçsuz kalması ardından global risk iştahındaki bozulmaya paralel dolar/TL bu sabah 2.70'in üzerinde. Atina borsasının 7 Temmuz'a kadar kapalı olacağı yönünde söylentiler var.

Tarih : 29 Haziran 2015, 12:34
Puan Ver : Dolar Yunanistan Etkisiyle 2.70'in Üzerinde(10/10)11


Cuma günü saat 1752'de 2.6657/2.6670 seviyesinde olan dolar/TL, Asya piyasasında 2.7131'e kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 08.51'de 2.7040/2.7050 seviyesinden işlem görüyor.



Cuma günü aynı saatte 2.8198/2.8221 seviyesinde olan sepet bazında TL ise bu sabah 2.8372/2.8395 seviyesinde.








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