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Dolar Yükselişe Geçti! İşte İlk Rakamlar

Dolar yükselişe geçti! İşte ilk rakamlar

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ! İŞTE İLK RAKAMLAR

ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı eğilimiyle dün 3,82 TL'yi aşan dolar bugün de güne benzer seviyeden başladı.

Tarih : 09 Şubat 2018, 10:10
Puan Ver : Dolar Yükselişe Geçti! İşte İlk Rakamlar(8/10)4

Doların önde gelen para birimleri karşısında dün iki haftanın en yüksek seviyelerine gelmesinin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı devam etti. Dolar/TL de dün bir ara 3.8250'ye kadar yükseldi. Dolar bugüne dünkü kapanış seviyelerinden başlarken, saat 07.10 itibariyle 3.8190 TL'den el değiştirdi. Euro ise 4.6813 TL oldu.

SATIŞ EĞİLİMİNİN DEVAM ETMESİ DOLARA DEĞER KAZANDIRDI

Küresel hisse piyasalarında Cuma'dan bu yana gözlenen satış eğilimi ve ABD'nin bu yıl en az üç faiz artışı yapacağına dair beklentilerin son günlerde güçlenmesine neden olduğu dolar geçen hafta sepet karşısında yüzde 2'den fazla değer kazanmıştı.

Riskten kaçış eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi TL'ye de yansıyor.

Küresel piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin ne kadar süreceği piyasalardaki en önemli soru olarak öne çıkıyor.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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