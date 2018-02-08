İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7930 liradan alınan dolar, 3,7950 liradan satılıyor. 4,6600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,6620 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7820 lira, euronun satış fiyatı ise 4,6660 lira olmuştu.

SANAYİ ÜRETİM VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Bir süredir yurtdışında zayıf bir seyir izleyen dolarda yön yukarı döndü. Endeksin 90 puanın üzerini görmesi ile içeride de hareket başladı.

Yurt içi piyasada bugün sanayi üretimi ve perakende satış hacmi verileri takip edilecek, dışarı da ise BOE faiz kararı gelecek.

Kaynak: haberinburada