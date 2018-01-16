DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
İstanbul Kapalıçarşı'da güne yükselişle başlayan dolar, 3,8220 lira seviyesinde dengelendi.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8200 liradan alınan dolar, 3,8220 liradan satılıyor. 4,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6870 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7850 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6520 lira olmuştu.
FITCH'İN NOT DEĞERLENDİMESİ BEKLENİYOR
Bankacılar, Suriye sınırında yaşanabileceklere ilişkin endişelerin artmasının Türkiye piyasalarına da yansıdığını; dolar endeksinde yaşanan düşüşlere karşın jeopolitik endişelerin TL'de bu etkinin görülmemesindeki en önemli belirleyici olduğunu söylediler. TL dün dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.
Sepet bazında TL aynı saatte 4.2250/4.2279, euro/TL ise 4.6547/4.6581 seviyesinde bulunuyor. Küresel ve jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta Perşembe günkü açıklanacak olan PPK kararları ve Cuma günkü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi de izleniyor.
Kaynak: haberinburada
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