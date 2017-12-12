DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ
İstanbul Kapalıçarşı'da güne hafif yükselişle başlayan dolar 3,8370 liradan, euro ise 4,5190 liradan alıcı buluyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8350 liradan alınan dolar, 3,8370 liradan satılıyor. 4,5170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 4,5190 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8280 lira, euronun satış fiyatı ise 4,5110 lira olmuştu.
TÜRK LİRASI DEĞER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Dolar fiyatları geçen haftayı 3.85 liranın altında kapatmasının ardından dün, haftanın ilk gününde daha da düşerek 3.8364 TL ile düşüşünü sürdürmüştü. TL'nin dolar karşısında değer kazanmasında TÜİK'ten gelen büyümedeki son dakika haberleri ve Manhattan'da gerçekleşen patlama da etkili oldu.
Öte yandan, Merkez Bankası'nın faiz artışına gideceği beklentisi ve pesonun öncülüğünde gelişmekte olan ülke paralarının değerlenmesiyle Türk Lirası pozitif ayrışmaya devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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