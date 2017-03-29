DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Dün akşam 3.62 TL seviyelerinde olan dolar kuru, geç saatlerde 3.65 TL seviyelerine çıktıktan sonra bugün de benzer bir seyir izliyor.
Dolar kuru, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla dün ABD'de tutuklanmasının ardından dolar güne 3.6550'nin üzerinde başladı. Daha sonra ise 3.65 TL seviyelerinde dengelendi.
kaynak:habertürk
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