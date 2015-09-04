

Daha önce yine Asya seansında 3,0031 ile rekor yüksek seviyeyi gören Dolar/TL kuru TSİ 07.44'te 2,9972 seviyesine yükseldi.



TL, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önceisnde Dolar karşısında yüzde 0.9 kayıpla düşüşünü 4. güne taşıyor.







Euro/TL kuru ise TSİ 7.53'te 3,3385 seviyesine çıktı. Euro/TL, dün AMB toplantısının öncesinde ise yine enflasyon verisinin etkisi ile güçlenerek sabah saatlerindeki 3,3010 seviyesinden 3,3450'ye kadar yükseldi.







Ardından AMB'nin 2015 için enflasyon hedefini yüzde 0.1'e indirmesi ile birlikte düşüşe geçerek 3,2853'e kadar geriledi.