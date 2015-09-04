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Dolar yine rekora yürüyor: 2,9970 seviyesine yükseldi

DOLAR YİNE REKORA YÜRÜYOR: 2,9970 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Daha önce yine Asya seansında 3,0031 ile rekor yüksek seviyeyi gören Dolar/TL kuru 2,9970 seviyesine yükseldi

Tarih : 04 Eylül 2015, 11:30
Puan Ver : Dolar Yine Rekora Yürüyor: 2,9970 Seviyesine Yükseldi(6/10)3


Daha önce yine Asya seansında 3,0031 ile rekor yüksek seviyeyi gören Dolar/TL kuru TSİ 07.44'te 2,9972 seviyesine yükseldi.

TL, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önceisnde Dolar karşısında yüzde 0.9 kayıpla düşüşünü 4. güne taşıyor.



Euro/TL kuru ise TSİ 7.53'te 3,3385 seviyesine çıktı. Euro/TL, dün AMB toplantısının öncesinde ise yine enflasyon verisinin etkisi ile güçlenerek sabah saatlerindeki 3,3010 seviyesinden 3,3450'ye kadar yükseldi.



Ardından AMB'nin 2015 için enflasyon hedefini yüzde 0.1'e indirmesi ile birlikte  düşüşe geçerek 3,2853'e kadar geriledi.








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