DOLAR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE, EURO REKOR TAZELEDİ
Fed'in çarşamba günkü faiz kararı öncesinde dolar yılın zirvesine çıkarak 3,94 lira, euro da rekor tazeleyerek 4,84 lira seviyesinde dengelendi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı öncesinde dolar yılın zirvesine çıkarken, euro rekor tazeledi. Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,9460 ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.
EURODA YENİ REKOR
Euro/TL rekorlarına bu hafta da devam ediyor. Euro 4,84'ü ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Euro 4,8429'a kadar yükseldi.
GÖZLER FED'DE
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.
Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında Fed'in faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.
Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.
DOLARDA KRİTİK SEVİYELER
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.
Kaynak: haberinburada
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