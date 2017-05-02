DOLAR YILIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRDÜ
Piyasada dolar 3,5330 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Kur 3,53 civarında hareket ediyor. BIST 100 endeksi yüzde 0,6 artarak 95.202,21 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Merkez Bankası'nın adımları ve küresel piyasalardaki olumlu havanın etkisiyle geçen hafta dört ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar/TL yeni haftaya da sakin başladı.
DOLAR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Bankalararası piyasada dolar 3,5330 ile yılın en düşük seviyesini gördü. Kur 3,53 civarında hareket ediyor. Euro da 3,85'in üzerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugün başlayacak ve kararı yarın açıklanacak toplantısının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, karar metninde özellikle Fed'in bilançosuna ilişkin değişikliklerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.
kaynak:sabah
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