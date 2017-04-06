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dolar yeniden hareketlendi! o seviyeyi aştı

DOLAR YENİDEN HAREKETLENDİ! O SEVİYEYİ AŞTI

Dün kademeli olarak 3.71 seviyesini test eden dolar fiyatları, açıklanan Fed tutanaklarının da etkisiyle yükselişine devam ederek yeni günde 3.72 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Tarih : 06 Nisan 2017, 09:42
Puan Ver : Dolar Yeniden Hareketlendi! O Seviyeyi Aştı(7/10)5


Dolar yeni günde de hareketli... Referandum öncesi risk iştahındaki azalma ve gelişen piyasa para birimlerindeki düşüşün etkisi ve Fed tutanaklarında faiz artışının devam edebileceği mesajıyla dolar kuru 3.72 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Dolar/TL en yüksek 3.7206 seviyesini görürken, saat 09.12 itibarıyla 3.7200 seviyesinden işlem gördü.



Euro/TL ise en yüksek 3.9740 seviyesini görürken, şu sıralarda 3.9728 seviyesinde işlem görüyor.



Bankacılar kurda 3.70 seviyesinin üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı eğilimin de sürebileceğini düşünüyorlar.



 



kaynak:hürriyet








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