DOLAR YENİDEN 3.17 TL'NİN ÜZERİNDE
Yeni haftaya 3,14-3,15 seviyesinden başlayan dolar/TL, ilerleyen saatlerde rekor seviyesine doğru yükselişe geçti. Kur, 3,17 seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar ABD Başkanlık seçimini takip ediyor.
Dolar/TL, geçen hafta yaşanan gelişmelerle tarihi rekorunu tazelerken, S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü yükseltmesiyle yeni haftaya hafif düşüşle başlamıştı. Kur ilerleyen saatlerde yeniden 3.17 seviyesinin üzerini gördü. Euro ise 3,49'un üzerinde işlem görüyor.
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