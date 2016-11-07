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dolar yeniden 3.17 tl'nin üzerinde

DOLAR YENİDEN 3.17 TL'NİN ÜZERİNDE

Yeni haftaya 3,14-3,15 seviyesinden başlayan dolar/TL, ilerleyen saatlerde rekor seviyesine doğru yükselişe geçti. Kur, 3,17 seviyesinin üzerini gördü. Piyasalar ABD Başkanlık seçimini takip ediyor.

Tarih : 07 Kasım 2016, 17:14
Puan Ver : Dolar Yeniden 3.17 Tl'nin Üzerinde(5/10)4


Dolar/TL, geçen hafta yaşanan gelişmelerle tarihi rekorunu tazelerken, S&P'nin Türkiye'nin not görünümünü yükseltmesiyle yeni haftaya hafif düşüşle başlamıştı. Kur ilerleyen saatlerde yeniden 3.17 seviyesinin üzerini gördü. Euro ise 3,49'un üzerinde işlem görüyor.








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