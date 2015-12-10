

Kapalıçarşı'da 2,9160 liradan alınan dolar 2,9200 liradan satılıyor. 3,2100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,2130 lira olarak belirlendi.







Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,9140 lira, avronun satış fiyatı ise 3,1970 lira olmuştu.