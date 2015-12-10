DOLAR YENİDEN 2,92 SEVİYESİ YÜKSELDİ
İstanbul serbest piyasada dolar 2,9200, avro 3,2130 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 2,9160 liradan alınan dolar 2,9200 liradan satılıyor. 3,2100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,2130 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,9140 lira, avronun satış fiyatı ise 3,1970 lira olmuştu.
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