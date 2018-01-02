DOLAR YENİ YILIN İLK İŞLEM GÜNÜNE SAKİN BAŞLADI! İŞTE İLK RAKAMLAR
Dolar yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı. Dolar kuru, ilk işlemlerin ardından 3,78 lira seviyesinde dengelendi.
Geçtiğimiz yıl yaptığı zirve yolculuğu ile adından sık sık söz ettiren dolar, yılı yüzde 7,69 yükselişle 3,7940 liradan tamamlamıştı. Euonun satış fiyatı ise yüzde 22,48 artışla 4,5490 liraya ulaşmıştı. Dolar ve euro yeni yıla sakin bir başlangıç yaptı. Yarınki enflasyon rakamlarını bekleyen piyasada yoğun bir haber akışı bulunmuyor. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.7840 TL'den el değiştirirken, euro 4.5470 TL oldu.
EKONOMİ GÜNDEMİ YOĞUN BİR HAFTAYA GİRİYOR
Piyasalar 2018'i veri gündeminin yoğun olduğu bir haftayla karşılıyor. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi Türk Lirası'nın seyri açısından kritik öneme sahip. Ayrıca 2017 TİM ihracat rakamları da çarşamba günü açıklanacak.
Dışarıda ise bugün ABD ve Euro Bölgesi PMI verileri takip edilecek. Cuma günü, Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak.
Kaynak: haberinburada
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