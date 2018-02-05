DOLAR YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Geçtiğimiz haftayı inişli çıkışlı hareket ederek tamamlayan dolar kuru, yeni haftaya hafif bir yükselişle başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 3,77 TL seviyesinin üzerinden el değiştirdi.
Geçtiğimiz hafta dolarda yaşanan inişli çıkışlı seyir, cuma günü öğleden sonra ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerden kuvvetli gelmesi nedeniyle yerini yükselişe bırakmıştı. Güne 3.74 TL seviyelerinden başlayan dolar kuru, verinin etkisiyle 3.76 TL'nin üzerinden haftayı tamamlamıştı.
HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Yeni haftaya bakıldığında da hafif yükseliş eğiliminin devam ettiği görülüyor. Dolar saat 07.15 itibariyle 3.7730 TL'den el değiştirirken, euro da 4.7020 TL oldu.
Analistler ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.
Kaynak: haberinburada
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