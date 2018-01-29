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Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı
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Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı

DOLAR YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI

Geçtiğimiz haftayı olumlu bir havayla tamamlayan dolar yeni haftaya sakin bir seyirle başladı. Dolar ilk işlemlerin ardından 3,75 TL'nin üzerinde bulunuyor.

Tarih : 29 Ocak 2018, 09:50
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Önceki hafta sonunda başlayan Afrin operasyonuna ilk etapta yükseliş tepkisi veren dolar/TL, jeopolitik risk algısının hafiflemesi, küresel zayıf dolar ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu hava ile hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi.

SAKİN SEYİR DEVAM EDİYOR

Hafta başında 3.85 seviyesine kadar yükselen dolar/TL perşembe günü 24 Ekim'den bu yana en düşük olan 3.7161 seviyene kadar çekildi. Ancak sonrasında doların yurtdışında toparlanması ile TL haftayı dolar karşısında 3.75 TL'nin hemen üzerinde tamamladı. Bu haftaya bakıldığında ise dolarda sakin bir seyir hakim. Dolar kuru ilk işlemleri 3.7580 TL seviyesinden geçerken, euro 4.6680 TL oldu.

FED TOPLANTISI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Öte yandan bu hafta takip edilecek bir diğer önemli gündem maddesi ise Fed toplantısı. Fed, bu seneki ilk toplantısını 30-31 Ocak tarihlerinde yapacak ve faiz kararı 31 Ocak Çarşamba akşamı açıklanacak. Analistler toplantıda bir faiz değişikliği beklemiyor.

Fed'in bu sene yapacağı diğer toplantı tarihleri ise 20-21 Mart, 1-2 Mayıs, 12-13 Haziran, 30 Temmuz-1 Ağustos, 25-26 Eylül, 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık.

AFRİN OPERASYONU'NDAN DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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