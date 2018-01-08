Dolar kuru geçtiğimiz hafta küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan bu yana en düşük seviyelerine gerilemişti. Özellikle öğleden sonra gelen ABD tarım dışı istihdam verisi ile günün en düşük seviyelerine kadar gerilemiş ve 3.73 TL sınırına inmişti.

Bu haftaya bakıldığın ilk işlemlerin ardından doların benzer seviyelerdeki hareketini sürdürdüğü görülüyor. Dolar kuru sabah saatleri itibariyle 3,74 TL'den işlem görürken, euro 4.4966 TL oldu.

Kaynak: haberinburada