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Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı

DOLAR YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI

Yeni haftaya sakin bir seyirle başlayan dolar, ilk işlemlerin ardından 3,74 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 08 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Dolar Yeni Haftaya Sakin Başladı(8/10)4

Dolar kuru geçtiğimiz hafta küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan bu yana en düşük seviyelerine gerilemişti. Özellikle öğleden sonra gelen ABD tarım dışı istihdam verisi ile günün en düşük seviyelerine kadar gerilemiş ve 3.73 TL sınırına inmişti.

Bu haftaya bakıldığın ilk işlemlerin ardından doların benzer seviyelerdeki hareketini sürdürdüğü görülüyor. Dolar kuru sabah saatleri itibariyle 3,74 TL'den işlem görürken, euro 4.4966 TL oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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