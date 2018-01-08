DOLAR YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI
Yeni haftaya sakin bir seyirle başlayan dolar, ilk işlemlerin ardından 3,74 lira seviyesinde dengelendi.
Dolar kuru geçtiğimiz hafta küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan bu yana en düşük seviyelerine gerilemişti. Özellikle öğleden sonra gelen ABD tarım dışı istihdam verisi ile günün en düşük seviyelerine kadar gerilemiş ve 3.73 TL sınırına inmişti.
Bu haftaya bakıldığın ilk işlemlerin ardından doların benzer seviyelerdeki hareketini sürdürdüğü görülüyor. Dolar kuru sabah saatleri itibariyle 3,74 TL'den işlem görürken, euro 4.4966 TL oldu.
Kaynak: haberinburada
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