DOLAR YENİ HAFTAYA SAKİN BAŞLADI
Dolarda geçtiğimiz hafta yaşanan olumlu seyir yeni haftanın ilk rakamlarına da yansımış görünüyor. Dolar/TL kuru sabah ilk işlemlerin ardından 3,8130 TL seviyesinde dengelendi.
Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçtiğimiz hafta başından hafta kapanışa kadar görülen olumlu hava TL'ye de yansıdı. Dolar 3,81 TL sınırına kadar gerilerken, yeni haftaya da benzer seviyelerden başladı.
PİYASALAR YURT DIŞINI TAKİP EDECEK
Dolar kuru ilk işlemlerin ardından 3.8130 TL olurken, euro ise 4.5233 TL seviyesinde. İçeride bugün için dolar kurunu etkileyebilecek önemli bir veri akışı görülmezken, piyasalar ağırlıklı olarak yurtdışını takip edecek.
Kaynak: haberinburada
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