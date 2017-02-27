DOLAR YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?
ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen açıklamalar ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarının sonrasında 3.55 liraya kadar çekilen dolar, yeni haftaya 3.60 liradan başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6020, avro 3,8060 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6000 liradan alınan dolar 3,6020 liradan satılıyor. 3,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8060 lira olarak belirlendi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar