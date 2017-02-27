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dolar yeni haftaya nasıl başladı?

DOLAR YENİ HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen açıklamalar ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarının sonrasında 3.55 liraya kadar çekilen dolar, yeni haftaya 3.60 liradan başladı

Tarih : 27 Şubat 2017, 09:54
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İstanbul serbest piyasada dolar 3,6020, avro 3,8060 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 3,6000 liradan alınan dolar 3,6020 liradan satılıyor. 3,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8060 lira olarak belirlendi.



 



 



kaynak:habertürk








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