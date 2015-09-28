Türkiye piyasalarının bayram nedeniyle kapalı olduğu Perşembe günü dolar/TL gelişmekte olan piyasalara paralel yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, bu sabah 3.04 civarında işlem görürken, piyasalar ABD verilerine odaklandı.



Çarşamba günü saat 1319'da 3.0270/3.0285 seviyesinde olan dolar/TL, Perşembe günü tarihi zirve olan 3.0750'ye yükseldikten sonra bu sabah saat 0836'da 3.0420/3.0494 seviyesinde.



Çarşamba günü aynı saatte 3.1992/3.2011 seviyesinde olan sepet bazında TL, bu sabah 3.2215/3.2296, 3.3715/3.3737 seviyesindeki euro/TL ise 3.4007/3.4095 seviyesinden işlem görüyor.



Fed'in faiz artırımının bu yıl içinde yapılabileceği sinyali vermesi ardından piyasalar Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verisini bekliyor.