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dolar yeni haftaya böyle başladı

DOLAR YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI

Türkiye piyasalarının bayram nedeniyle kapalı olduğu Perşembe günü dolar/TL gelişmekte olan piyasalara paralel yükselerek tarihi zirveyi gören dolar/TL, bu sabah 3.04 civarında işlem görürken, piyasalar ABD verilerine odaklandı.

Tarih : 28 Eylül 2015, 10:48
Puan Ver : Dolar Yeni Haftaya Böyle Başladı(10/10)7


Çarşamba günü saat 1319'da 3.0270/3.0285 seviyesinde olan dolar/TL, Perşembe günü tarihi zirve olan 3.0750'ye yükseldikten sonra bu sabah saat 0836'da 3.0420/3.0494 seviyesinde.

Çarşamba günü aynı saatte 3.1992/3.2011 seviyesinde olan sepet bazında TL, bu sabah 3.2215/3.2296, 3.3715/3.3737 seviyesindeki euro/TL ise 3.4007/3.4095 seviyesinden işlem görüyor.

Fed'in faiz artırımının bu yıl içinde yapılabileceği sinyali vermesi ardından piyasalar Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam verisini bekliyor.








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