

Yen dolar karşısında, küresel büyümenin yavaşlamakta olduğu endişelerinin artmasın ve bunun sonucu Fed'in faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentilerin zayıflaması sonucu, güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin güçlenmesi ile birlikte, bir yılı aşkın süredir ilk kez 115 seviyesinin ötesine güçlendi. Japonya'nın gösterges 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi ise ilk kez eksi bölgeye geçti.







Japonya'nın cari fazlasından dolayı finans piyasalarındaki kargaşa döneminde genellikle değer kazanan yen, 31 büyük para karşısında yükselidrken, hisse senedi göstergesi Topix Endeksi yüzde 5 değer kaybetti. 10 yıl vadeli tahvillerin faizi, Japonya Merkez Bankası'nın beklenmedik bir şekilde eksi faiz uygulamasına geçmesinden bir hgün öncesi olan 28 OCak'taki yüzde 0.22 seviyesinden sıfır seviyesinin altına indi. Dünya çapında finansal kargaşa, Fed'in Aralık ayında yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez faiz arıtımına gitmesinin ardından bu yıl borçlanma maliyetlerini yükseltmeye debam edeceğine ilişkin beklentileri zayıflatması sonucu doların 1.5 yıl süren yükselişi durdu.







Tokyo'da Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Co. kıdemli yatırım stratejisti Takao Hattori, "Yen geleneksel olarak güvenli görülüyor," dedi ve "Yumuşak gelen ABD verileri Fed'in faiz artırım hızının yavaş olacağı spekülasyonunu güçlendiriyor. Yatırımcılar zaten doları stoklamış durumdalar, daha fazlasına ihtiyaçları yok" şeklinde görüş bildirdi.







Yen dolar karşısında yüzde 1.3 yükselerek, Tokyo saat ile 12:39'da 114.38 seviyesine geldi. Japonya para birimi 114.21 ile Kasım 2014'ten bu yana en güçlü seviyesini gördü. Yen euro karşısında yüzde 0.9 yükselerek 128.46 seviyesine geldi. Dolar euro karşısında yüzde 0.3 düşerek 1.1225 seviyesine indi.