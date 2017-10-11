DOLAR VİZE AÇIKLAMALARIYLA YENİDEN YÜKSELİŞTE
ABD ve Türkiye arasındaki vize restleşmesinin dün akşam karşılıklı yapılan açıklamalarla devam etmesi, doları bu sabah yeniden 3,70 TL seviyesinin üzerine taşıdı. Euro ise 4,37 TL'den alıcı buluyor.
ABD ile Türkiye arasındaki vize tartışmaları doların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Pazar akşam yaşanan vize yasağı kararları ile gece geç saatlarde 3.80 TL seviyesinin üzerine çıkan dolar, pazartesi günü 3.70 TL seviyelerinde dengelenmişti. Dolar dün ise kapanışta 3.6725 TL seviyesine kadar çekilmişti.
DOLAR VE EURODAN İLK RAKAMLAR
Ancak akşam saatlaerinde gelen karşılıklı açıklamalar doların da hareketlenmesine neden oldu. Dolar sabah saat 08.20 itibariyle 3.7040 TL seviyelerinden el değiştirdi. Euro da aynı saatlerde 4.3770 TL'den işlem gördü.
AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLECEK
Analistler gün boyunca vize konusunda yaşanacak gelişmelerin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca bu akşam açıklanacak olan FED tutanakları da doların küresel piyasalardaki yönü açısından belirleyici olacak.
Türkiye'de bugün için takip edilecek en önemli veri ise saat 10'da açıklanacak olan Ağustos ayı cari açık rakamları. Cari açık beklentisi 1.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
ABD BORSASI YÜKSELDİ
New York borsası günü, perakende firmalarının hisselerindeki artışla kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 69,61 puan (yüzde 0,31) artışla 22.830,68 puana ulaştı ve rekor seviyeden kapandı. Standard & Poor's 500 Endeksi 5,91 puan (yüzde 0,23) yükselişle 2.550,64 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 0,11 puan değer kazanarak 6.587,25 puana ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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