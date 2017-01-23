DOLAR VE EURO'NUN ARTMASI DEMET AKALIN'I DA VURDU
Dolar ve Euro'nun artması Demet Akalın'ın yatırım planlarını değiştirmesine neden oldu.
Bir mobilya markasının reklamında oynayan Demet Akalın" Ev almayı düşünüyordum. Dolar ve euro artınca vazgeçtim. Ekonomik olarak küçülmeye gidiyorum. Eve tadilat yapıp sıkıntılı dönemi böyle atlatacağız " dedi.
kaynak:hürriyet
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