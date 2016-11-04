DOLAR VE EURO'DAN YENİ REKOR !
Dolar/TL, HDP'li eş başkanların tutuklanma haberi sonrası 3.1651 seviyesini aşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro ise 3,5098'i görerek rekor kırdı. Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 3'ü geçti.
Dolar/TL, HDP'li eş başkanların tutuklanma haberi sonrası 3.1651 seviyesini aşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro ise 3,5098'i görerek rekor kırdı. Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 3'ü geçti.
Piyasalarda tansiyon düşmüyor. Dolar/TL, HDP'li eş başkanların tutuklanma haberinin ardından 3.1651 seviyesinin üzerini görerek tarihi zirvesini yeniledi.
Genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumsuz bir hava hakimken, iç riskler nedeniyle TL'nin dolar karşısındaki kaybının yüzde 1'i aşarak en kötü performans gösteren para birimi olmasına neden oluyor.
Dolar/TL 3.1651 seviyesinin üzerini gördükten sonra saat 17.07'da 3.1610 seviyesinden işlem gördü.
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