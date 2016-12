Dolar/TL HDP'li milletvekillerinin göz altına alınması ve Diyarbakır'daki patlama ardından 3.13'ü aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Dün saat 17.40'ta 3.1080/3.1087 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah tarihi zirvesi olan 3.1375'i gördükten sonra saat 09.39'da 3.1325 seviyesinden işlem gördü. Euro da aynı saatlerde TL karşısında 3,4812'ye kadar yükselerek rekor kırdı. Euro şu sıralarda TL karşısında 3,4770 seviyesinden işlem görüyor.







DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?







KapitalFx Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Siyasi ve jeopolitik riskler TRY üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Son haber akışı ile beraber sabah işlemlerinde USDTRY kuru 3,1380 ile tarihi rekor seviyesini yenilemiştir. GOÜ para birimleri grubunda USD'ye karşı günlük değer kaybı %0,73'e ulaşan TRY en çok değer kaybeden para birimi konumundadır. Emsal para birimleriyle mukayese edildiğinde hareketin TRY'ye özgü olduğu görülmektedir.EURTRY de bu kapsamda 3,4820 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştür. TRY sepeti de (%50USD, %50EUR) 3,3089 görmüştür" dedi.







Güne oldukça karışık bir haber akışıyla başlanmış durumda olduğunu belirten Erkan, "Cuma gününün ilk saatlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri gözaltına alınırken, sabah saatlerinde de Diyarbakır'da patlama meydana geldi" şeklinde belirtti. KapitalFx Araştırma Uzmanı Erkan şöyle devam etti:







"Mevcut haber akışı ile alakalı olarak; siyasi ve jeopolitik riskler çerçevesinde TRY'deki oynaklığın artacağını öngörmekteyiz. Kurlarda ana hareket yönü yukarı doğrudur, daha yüksek seviyeler görülebilir. Gevşeme olsa bile USDTRY'de 3,10'un üzerine yerleşildiğini düşünüyoruz. Günlük hareket 3,13 – 3,15 ekseninde olabilir, ana direnç ise 3,17 seviyesidir. Güncel hareket alanı 3,10 – 3,17; bir üst kademeki hareket alanı da 3,17 – 3,23 görünmektedir.







Küresel koşulların da şu anda çok istediğimiz düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Dünya piyasaları bir yandan Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden endişe duyarken; bu gerçekleşmese bile %78 seviyesinde olan bir Fed faiz artırım fiyatlaması vardır. Bugün gelecek olan ortalamalara yakın bir Ekim ayı istihdam verisi de bu ihtimalin en azından yüksek kalmaya devam etmesine neden olacaktır. Bu olumsuz dışsallıklara karşı Türk finansal varlıklarının duyarlılığı artmış durumdadır"