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dolar ve euro ne kadar?

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dün sakin bir gün geçiren dolar ve euro bugün de güne sakin başladı.

Tarih : 13 Aralık 2016, 12:07
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Dün sakin bir gün geçiren dolar ve euro bugün de güne sakin başladı.

Dolar güne 3.4823, Euro da 3.7038 seviyelerinde başladı.



Piyasalar, doların yarın yapılacak FED açıklaması öncesinde hafif bir değer kaybına uğradığını belirtiyor.



Euro'nun bugün açıklanacak Almanya enflasyon rakamından etkilenebileceği kaydediliyor.



 



kaynak:ahaber








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